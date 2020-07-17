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﻿myTV SUPER日韓速遞 今個暑假熱爆上架

2020-07-17 列印
　　myTV SUPER今個7月速遞多套日韓劇集！現正熱播有星野源和綾野剛的原創刑事劇《機動搜查隊404》、《深夜食堂》電影版女星多部未華子和大森南朋的《萬能家政夫》、以及由黃正音、尹賢旻、徐志焄主演的《他就是那男人》，每一部都話題十足，劇迷可以到myTV SUPER點播區一次過追看。

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