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﻿《機動搜查隊404》

2020-07-17 列印
﻿《機動搜查隊404》
■星野源及綾野剛繼《雙面醫生2》之後，相隔三年再度合作。
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逢星期日上架

主演：星野源、綾野剛

　　本劇由《不自然死因研究所》導演及編劇野木亞紀子聯手打造。劇情講述現實中警視廳有3支機動搜查隊，今次就以因為警視廳改革而出現的架空臨時部隊「警視廳刑事部第4機動搜查隊」為舞台，兩位主角作為拍檔代號為「404」，以機動力為唯一武器，「限時24小時內解決事件」，一集一單元，劇情絕對緊湊！
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