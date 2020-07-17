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﻿《萬能家政夫》

2020-07-17 列印
﻿《萬能家政夫》
■大森南朋飾演家事通大叔。
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逢星期四上架

主演：多部未華子、大森南朋

　　故事講述相原芽衣(多部未華子飾)是一個「職場女強人」，工作能力非常出眾但對家事一竅不通。有一日家中竟然出現家事萬能的50歲大叔島野渚（大森南朋飾），誤打誤撞僱用了這個家政夫，之後芽衣的生活漸漸起了變化。單看劇情就覺得是輕鬆小品，還有《熟女求結婚》的帥哥瀨戶康史參演，為大家帶來高顏值的衝擊！
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