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﻿《他就是那男人》

2020-07-17 列印
﻿《他就是那男人》
■浪漫喜劇女王黃正音飾演受過情傷而選擇不婚嘅職場女強人。
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逢星期二、三上架

主演：黃正音、尹賢旻、徐志焄

　　全新浪漫愛情喜劇，描述年輕族群裏的「不婚」潮流、全新定義的結婚和家庭的概念、以及永恒的主題「愛」的真諦。劇情講述不婚主義者徐玄珠(黃正音飾)，因受過情傷而選擇不婚。單身多年的她突然周旋在兩男之間，一個是單戀和守護她多年的年下男，另一個是希望挽回跟她曾經錯過了一段緣份的高冷男，到底她會如何選擇呢？
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