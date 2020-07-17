﻿myTV SUPER K-Club專區預告

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2020-07-17 列印
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■李準基首次挑戰反社會人格角色，表面是好老公實際是隱瞞人格障礙及殺人嫌疑的身份。
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《惡之花》

即將上架　主演：李準基、文彩元

　　男神李準基與《犯罪心理》中的「老婆」文彩元再度合演夫妻，來往於和睦家庭和犯罪現場的兩個極端夫妻的驚悚懸疑愛情故事。劇情講述李準基飾演的「白錫成」表面上是一個愛家庭的好男人，實際上是一名精神患者，還隱瞞殘酷的過往，原來溫柔的妻子和可愛的女兒只是他用來掩飾過去的工具！
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