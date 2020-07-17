﻿疫情打擊 泳衣網店冇生意 晶女郎曹思詩 冇工開撲水還債

前TVB藝人及晶女郎，32C的曹思詩因為被拍拖8年的舊愛以其名義四出借錢，累她連本帶利要孭債過千萬，之後舊愛更人間蒸發！無計可施下，她在網上發起眾籌向網友借錢，揚言賣樓後會還給大家，幸好疫情前，她及時賣樓套現近千萬，但仍資不抵債，尚欠幾十萬要還，加上疫情影響，本來生意不錯的泳衣網店大受打擊！對於時下有唔少愛情騙案，作為苦主的她奉勸唔好沉迷愛情而心軟：「今後我一毫子都唔再借！」



曹思詩熱愛陽光與海灘，最鍾意做model影靚相，她堅持：「女人唔使身材好，夠自信就得！」兩年前靈機一觸，同Partner各投資6位數字經營泳衣網店，設計鬼妹仔至愛嘅Sharp醒泳衣，專攻歐美市場。擁有32C、24、33嘅曹思詩就靠自己Sell貨，成功喺IG吸納到近七萬網民關注，因為由設計到返深圳工場睇貨、包裝、寄貨都由兩位店主一腳踢，好快就回到本，最高峰時更有資金去歐洲拍泳衣外景，每人每月仲可以分到六位數字利潤。



設計運動裝求出路



但因為疫情影響，曹思詩好無奈：「生意大受打擊，因為取消晒啲飛機，只可以靠船運發貨，要兩至三個月先可以寄到外國客人手上，到時都轉季喇！所以生意少咗好多，試過每月得返千幾蚊收入，唯有試吓設計運動裝，但疫情下我哋又返唔到內地睇貨，只能靠郵遞，溝通冇咁方便，但冇計，o依家返唔到內地拍戲，我要靠呢項收入維生。」她又透露接近一年零娛樂圈工作，而孭住嘅債，本身只係爭幾十萬，但因為冇收入證明，所以只能向財務銀行借錢。「o依家每個月還緊幾萬蚊只係利息，仲要還好幾年，真係好頭痛，呢排唔夠錢使，唯有問朋友借住先，我會有借有還嘅。其實現任男友都幫咗我好多，有時佢會幫我媽交租，之前又帶咗我返佢南非屋企散吓心，呢段日子多得佢陪住我，不過，外國人文化，錢銀上係比較均真，而且喺疫情之下，佢都有一年冇工開，份工都好危。」



一蚊都唔再借畀人



眼見時下有唔少愛情騙案，好窮嘅曹思詩奉勸女人唔好咁易信人：「我身邊都有好多女仔朋友會借錢畀男友，奉勸佢哋唔好麻木去愛，就算幾愛都好，都唔好心軟！今後一蚊都唔會再借錢畀人，要自私啲。o依家除咗前度冇影，連佢嘅屋企人都搬埋屋嚟避債，唉！」



採訪：方騫平



