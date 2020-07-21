北川景子晒8個月孕肚 《半澤2》首播勝首季

日劇女神北川景子於2016年下嫁歌手DAIGO，今年4月公佈有喜，預產期在今年秋季。據指北川已懷孕8個月，近日仍要開工，為雜誌拍攝一輯大肚時裝照，包括穿上貼身裙的照片，可見她四肢仍纖瘦！北川在訪問中表示，疫情爆發初期，日本政府頒佈緊急狀態令，全面停工令她十分不安，因手上仍有不少工作，當時感到有點消沉，但現時回想，當時可以好好地安胎亦很重要！



另外，《半澤直樹》第2季前晚首播，錄得22%高收視，比首季開播的19.4%更高，暫成今年最高首播收視日劇！堺雅人演的半澤直樹，今季調到東京中央證券擔任營業企劃部長，被逼處理母公司委託的棘手事件；由香川照之飾演的奸角大和田，卻成為中央銀行總裁親信，兩人再有一番龍爭虎鬥！圖：網上圖片



