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姜濤寶島隔離玩無聲Live

2020-07-21 列印
■Stanley豪晒背肌。
■姜濤直播獲2000多人收看。
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　　姜濤日前與MIRROR隊友邱士縉（Stanley）抵台灣拍劇，要在酒店隔離14天後才開工。姜濤前晚11時許突然在網上開Live，見他在房內仍戴口罩，歷時15分鐘只見他聽歌睇劇本，不時撥頭髮，但全程「粒聲唔出」，吸引逾2200「姜糖」收看。隊友Edan留言笑說：「乜隔離唔講得嘢㗎咩？」經理人花姐亦「跟隊」笑說：「隔離幾日，連嘢都唔識講！」Stanley則分享做運動照片晒背肌，網友紛留言要他「擰轉身」！圖：網上圖片

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