陳展鵬笑言疫境開工「搵命博」 61歲麥德羅未退燒 打針止咳

日前確診新冠肺炎、現年61歲的麥德羅昨向傳媒透露最新病況，他邊講邊氣喘指自己昨日仍持續發燒，感到忽冷忽熱，血壓高至180，醫生為呼吸困難的他打針減輕咳嗽，同為確診的Apple姐（劉麗萍）及施匡翹情況則保持良好，亦鼓勵大家努力抗疫！疫情亦影響娛圈活動，三家電台宣佈暫停招待傳媒入內採訪，亦有新片《不日成婚》拍攝工作要暫停一星期。



正在留醫的麥德羅昨日透露，他仍感到忽冷忽熱及有發燒，每日食退燒丸，血壓更高至180，要食減血壓藥，喉嚨不適，打針之後咳嗽減少，但仍呼吸困難，隔日打一針，沒之前辛苦，並表示會努力加油抗疫。麥德羅的女友Apple姐（劉麗萍）昨日繼續留醫隔離病房，仍沒出現病徵，毋須服藥，醫護人員每日為她檢查，但體內含菌量時多時少，醫生需要觀察，她亦希望大家平平安安！施匡翹昨表示精神和身體至今良好，驗血和其他樣本均正常，今日會再做深喉檢測，明天才有更多資料。她亦希望大家多注意身體，有不適的盡快好，一起努力抗疫！



三電台暫停採訪



近月頻與麥德羅日日見面的劉少君，已「打定輸數」中招，他致電救護車要求入院，昨日獲送往伊利沙伯醫院，他表示：「在白車上的護士原來是我粉絲，還有點欣慰！」施匡翹師弟謝高晉昨在家中等候入隔離營，他表示前日收到衞生署通知準備入營，他帶備了多幾套衫和健身用具做運動；曾訪問施匡翹的新城DJ林子謙，昨透露登上前往隔離營的旅遊巴。曾接觸施匡翹的薛凱琪昨在社交網透露檢測報告呈陰性。



新城電台因應疫情嚴重，上周初起暫停傳媒採訪，直至另行通知；香港電台昨宣佈即日起至7月26日，為保障工作人員及記者的健康，暫停接待傳媒進電台採訪；商業電台亦宣佈，暫時不向傳媒發放採訪通告，直至8月2日。疫情續肆虐本港，英皇電影和天下一電影合作頭炮電影《不日成婚》早前開始拍攝，由於近日本港疫情爆發第三波，感染個案急升，英皇電影方面表示：「因為疫情關係，《不》片暫停拍攝一個星期，希望疫情回落之後可以復工。」



展鵬要拍瞓街鏡頭



無線電視城連日進行全廠消毒，劇組就如常開工，拍攝新劇《七公主》的林夏薇，在社交網上載與藝員合照，在片場內做足防疫措拖，更有戴上面罩自保，她更與化老妝的陳展鵬合照。



開工拍攝《超能使者》的陳展鵬透露，買了很多消毒器材及用品，平日開工會戴環保口罩，車廂隔日消毒，而且會勤洗手及勤搓消毒液，還多吃維他命C增強抵抗力！他說現時各區都有確診，他們經常到人流多的地方拍外景，更要拍攝動作及瞓街等鏡頭，拍攝時不可以戴口罩，笑言是搵命博！工作關係也沒有辦法，他指所有工作人員也戴口罩，今次公司反應很快，即晚安排消毒公司到電視城消毒。