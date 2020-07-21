疫魔攻陷AKB48 田北香世子確診

日本女子組合AKB48連同師妹組合多達數百名成員，近期日本的新冠肺炎疫情亦告反彈，AKB家族亦告失守！AKB方面宣佈，現年23歲的成員田北香世子確診新冠肺炎，成為首名AKB家族確診者。據發放的聲明透露，田北於本月9日發燒達攝氏37.2度，翌日退燒仍開始自我隔離。本月11日，田北味覺及嗅覺出現問題，接受檢測後確診。



前田敦子聚會唔戴罩



因應疫情，AKB成員在4月起停止活動，各自在家做網上直播，並無安排外出工作，但本月初，田北曾私下見過隊中好友達家真姬寶，達家現時亦在家中隔離，並按照醫護人員指示做必要的檢查。



AKB第一代一姐前田敦子，近日就與前隊友峯岸南、板野友美到川崎希家中敍舊，前田與川崎更帶同子女玩耍，川崎的丈夫及友人亦有在場，眾人都沒戴口罩。前田日前傳出與丈夫勝地涼分居，她被指在聚會期間表現並沒異樣。



圖：網上圖片