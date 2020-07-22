《地產仔》與肥腸為女死為女亡 ﻿Stanley﻿﻿難忘被姐姐瘋狂摸身﻿

MIRROR成員Stanley（邱士縉）和肥腸（徐浩昌）最近在ViuTV新劇《地產仔》首次合作，飾演地產經紀新丁「阿鹿」和「肥龜」。劇中兩人都為女死為女亡，Stanley更有機會發揮所長以性感熱舞吸引女人買樓，其中令他最難忘是畀大班姐姐瘋狂摸身。由於台前幕後太愉快，兩人好想原班人馬再合作，不論拍電影版定是做綜藝，總之一齊合作就滿足。採訪：杜淑霞、服裝：Sense(肥腸)、場地：Daisy Bloom



肥腸和Stanley在《地產仔》中飾演地產代理「和聯興地產」同事兼好兄弟，兩人由於未合作過都擔心唔夠熟絡會影響演出，所以第一日開工肥腸主動同Stanley傾偈，不過好快就熟絡，Stanley說：「嗰日我哋都係傾劇本啲嘢，佢仲提我因為係喜劇，有時可以唔使太正經。」



當自己是「鴨王」



劇中兩人為搶客可謂出盡渾身解數，Stanley更要經常施展美男計瘋狂跳熱舞冧客，他笑言當正自己是「鴨王」，講到最難忘戲份，肯定是跳舞冧大媽時被周身摸，「有幕大媽好似喪屍咁湧埋嚟係咁摸我，摸咗好耐導演應該嗌cut，但導演都係冇嗌，最終係副導演嗌cut，導演話對講機壞咗喎！（肥：導演有前科，試過無數次唔嗌cut等我哋繼續演！）嗰次真係摸到妝都甩晒，啲演員姐姐入晒戲，仲好多戴晒私伙真珠寶嚟演，導演話我可以開拓埋媽媽級巿場。」



Stanley和肥腸坦言合作太愉快，完成拍攝後好唔捨得，Stanley煞科時更加眼濕濕，「因為我未試過演一個角色咁長時間，煞科時都有攬住大家，最感激導演呢個伯樂。」原來台前幕後早已提過原班人馬添食，連電影版都諗埋，肥腸說：「我哋真係有傾過，但導演話再拍第二季未必有可能，或者電影版，甚至開過套『地盤仔』，總之大家一齊拍咩都得，做個綜藝都可以㗎！」



