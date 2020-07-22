指Kim帶同醫生喊鎖 ﻿Kanye﻿﻿疑停藥躁鬱復發﻿

美國歌手Kanye West日前舉行首個角逐美國總統競選宣傳活動時，提到7年前曾叫當時是女友的老婆Kim墮胎，令Kim勁嬲！有指Kanye躁鬱症發作，周一晚在網上發表連串奇怪留言，更指Kim帶同醫生想鎖住他！圖：網上及資料圖片



Kanye West上周報名參選美國總統，周日舉行首個競選大會，發表不少驚人言論，包括爆喊提到7年前，曾叫Kim Kardashian墮胎，大女North險告不能出世，後來他稱得到神的啟發，才讓Kim誕下North，並說Kim若因此番言論跟他離婚，他會感到平和！他亦稱當選後，會為每位孕婦提供100萬美元（約775萬港元）！據悉，Kim對Kanye公開講墮胎一事相當憤怒，認為North長大後看到有關言論會很傷心；家人亦相當擔心Kanye，懷疑他的躁鬱症再度發作，Kanye曾指藥物減低他的創作力，家人深信Kanye無再服藥控制情緒病。Kim和Kanye亦被爆目前關係甚差，Kim認為老公不接受其他人幫助。



連串奇怪留言



Kanye周一晚就在社交網分享連串奇怪留言，包括：不會讓Kim販賣子女的性愛錄影帶、不會讓女兒拍成人雜誌封面、外母Kris Jenner和其男友Corey Gamble不要接近他的子女、Kim將帶同醫生到他所在的懷俄明州牧場將他鎖起！Kanye道，「Kim試圖帶同醫生將我跟醫生一齊鎖住！如果我像曼德拉一樣被鎖住，大家應該知道為甚麼！」他又要求Kim和外母Kris打電話給他。



Kanye亦在網上稱，仍然很愛Kim，並不憎恨她，他希望家人在他身邊，又提到著名驚慄電影《訪‧嚇》（Get Out）和他有關，「Kim想與醫生來將我鎖起，就如《訪‧嚇》一樣，因為我哭着說救了女兒一命。」不少網友指Kanye情緒明顯相當不穩，但45分鐘後Kanye看似無事發生宣傳新碟，其後刪去部份留言，而Kim及Kris則暫未回應他的言論。



