佐藤健送別摯友三浦春馬

日本人氣藝人三浦春馬上周六在家中上吊輕生身亡，事務所透露其喪禮已於大前日低調舉行，三浦同門摯友佐藤健、樂隊ONE OK ROCK主唱Taka和三浦翔平，拳擊手及小學同學江幡壘等都到場送他最後一程。



另外，日媒日前報道指三浦留下類似遺書的日記內容，寫有「我想死」字句，事務所昨否認他有寫下遺書，「現場有寫着他平時想法的記事本，但並沒有和這次（輕生）事件相關的內容。」



