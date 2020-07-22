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Nicki Minaj豪晒性感大肚照

2020-07-22 列印
■Nicki公開的孕照，不改性感「露」線。網上圖片
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　　現年37歲的美國饒舌天后Nicki Minaj前晚在社交網公開性感大肚照，宣佈將為人母，她更寫上「愛、婚姻、懷孕，充滿興奮和感激，感謝大家的祝福」等字句，其後又形容自己是聖母瑪利亞！

　　Nicki與Kenneth Petty年輕時曾拍過拖，前年復合，去年10月註冊結婚。Kenneth Petty曾涉恐嚇、意圖強姦罪，並捲入持槍殺人槍擊案，06年以過失殺人罪被判監7年。Kenneth去年因在加州逃避性罪犯名冊註冊已被檢控。

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