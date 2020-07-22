馮盈盈教師妹出「蕉」 梁懿婷直播胞妹亂入開餐

《2020香港小姐競選》昨日再進行網上直播，部份參賽佳麗事前獲安排到髮型屋「變髮」換Look，對於曾有確診新冠肺炎藝人踏足TVB電視城，眾佳麗曾在本月17日曾現身化妝間，陳楨怡坦言病毒流向難以預計，有少少擔心。問到大會會否安排檢測及會否擔心中招？陳楨怡和陳煦凝均表示不清楚亦不擔心，相信公司會有安排。TVB昨透露，過去數天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸的地方大規模消毒清潔。



到直播時段，由冠軍級港姐馮盈盈擔任主持，與眾佳麗及營養師齊齊討論。盈盈不時以網民為她取的綽號「蛋白質性博士」自嘲，又笑言喜歡食蕉，令自己每天「朝氣勃勃」！身為網紅的連佳麗着Tube dress化妝Set頭現身，教其他家居Look佳麗搶鏡，並分享以三文魚及意粉晚餐。梁懿婷直播期間，其妹多次「亂入」出鏡，梁笑言妹妹其實以為自己未入鏡，因難頂肚餓而在梁身後開餐！



