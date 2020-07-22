唔係講笑 00後真係唔識佢 買M巾冇人理陳慧琳行超市

近日網上瘋傳一條名為《00後唔識郭富城？四大天王係邊個？》的街訪短片，訪問對象全是本地00後，好多都數唔出「四大天王」，見到47歲，入行25年的陳慧琳（Kelly）張相更錯認為容祖兒！又難怪嘅，呢位95年出道已一炮而紅，稱霸本地樂壇近20年的天后，自09年誕下大仔「蝦餃仔」劉昇後，人生焦點亦由事業轉到家庭，放慢工作步伐，一切以兒子為先。就算開咗IG，都只係Po吓工作照，冇八卦新聞食唔到花生，00後唔識佢又真係唔出奇。早前，Kelly與女助手到又一城行街，着住花花褲又戴晒大黑超勁有「星味」嘅佢同幾個學生哥擦肩而過，咦，學生哥真係零反應喎！採訪：譚壹致



想當年，陳慧琳的快歌如《花花宇宙》及《大日子》等唱到街知巷聞，更是K房必點之選，不過而家好多後生仔女都只聽K-pop，雖然Kelly兩年前曾經推出收錄四首廣東歌及四首國語歌的專輯《Watch Me》，仲逐首歌拍晒MV，但始終年齡層問題，明嘅。



花碌碌天后行街街



早前下午1點半，Kelly和女助手到又一城Shopping，兩人先去書局及LOG-ON睇文具，之後再到運動舖睇波鞋，其間，她睇中一對港幣899的「忍者鞋」Nike Aqua Rift，不過試咗上腳、在鏡前擺咗一輪Pose，左照右照都唔啱心水，結果乜都冇買就走人。行去扶手電梯時，雖然Kelly戴住口罩及太陽眼鏡遮晒樣，但白恤衫襯七彩花花褲，又挽住個白色流蘇手袋揈揈吓，喺人群之中依然好搶眼，所以都吸引到幾位師奶、OL回望兼咬耳仔。不過落咗一層，Kelly即迎面遇上3個學生哥，無奈學生們眼尾都冇望過佢，繼續嘻嘻哈哈惦行惦過。



行街有嘢啱預囝囝



隨後，Kelly又與助手到超市Taste買嘢，雖然近日疫情於社區大爆發，搶購口罩、廁紙及糧食等熱潮再現，但高貴嘅Kelly並沒有「盲搶」，只係揀了一支梳打，然後同助手一齊手指指研究M巾，最後擸咗兩包超薄花香味日及夜用裝。以為Kelly畀完錢就走，可能見到買薯片有贈品送，啲贈品仲要幾啱囝囝所以折返買咗4包薯片，再換埋薯片品牌嘅File加公仔毛巾，再將戰利品放入助手嘅環保袋，自己就捧住包大薯片和支裝飲品，雙雙到底層乘車離開。



