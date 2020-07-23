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陳自瑤拋胸找數 張寶兒透視誘惑

2020-07-23 列印
■陳自瑤再度豪晒性感照。
■張寶兒靚腿若隱若現。
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　　陳自瑤（YoYo）主演劇集《那些我愛過的人》收視獲佳績，YoYo昨於社交網站貼出未曝光性感晒「事業線」泳照，「找數」答謝粉絲，她留言道：「本來不打算公開，留着自己珍藏，送給你們作為禮物，希望你們喜歡。」另外，張寶兒（Bowie）昨分享在遊艇上拍攝的性感靚相，白色比堅尼配薄紗大玩透視誘惑，有網民指造型似婚紗，但Bowie就未有回應。

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