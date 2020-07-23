﻿月初打招呼合照先後染疫 施匡翹祝新城高層早日康復

新城知訊台執行總監程凱欣昨日被證實確診新冠肺炎，她在月初曾跟早前確診的施匡翹在公開活動中合照，並曾訪問施匡翹師弟、已被安排入住隔離營的謝高晉，當時眾人均沒戴口罩。對於程凱欣確診，施匡翹、Apple姐及謝高晉昨日均予以慰問，並祝她早日康復。而施匡翹近期沒接受程凱欣訪問，只於謝高晉本月8日的直播音樂會上，曾跟程合照及打招呼。曾接受程訪問的謝高晉，病毒檢測結果為陰性。
劉少君發冷頭暈作嘔
留院中的施匡翹昨指，自己第二次檢測報告跟之前差不多；Apple姐情況無轉差，因醫院病牀不足，昨轉往三人病房，同房有人咳故她要長戴口罩。指知情況較差的麥德羅昨日已退燒，被懷疑是「播毒」源頭的他對受接觸感染的朋友深感抱歉，並希望大家早日康復。劉少君前日拍片講述病情看來較精神，昨日就顯得氣若游絲，雙眼無神兼一面倦容，他表示加重藥的副作用，自言睡得不好、全身發冷、頭暈作嘔、沒胃口，醫生說這情形屬正常，過程要4日，他有信心擊退病魔，「辛苦是必須的過程。」
啤梨擔心：一家大細嘛！
新城節目主持葉文輝（啤梨）以往每日緊接程凱欣時段在同一直播室開咪，上星期中至尾，兩人仍有交接主持節目。啤梨昨稱，本周一起已改為打電話入直播室進行節目，原定明天早上10時回公司做節目，新城昨晚大消毒，他只好等公司通知詳情。啤梨坦言：「多少總有擔心，一家大細嘛！大家同事認識那麼久，要中也沒辦法，只能做足預防措施。」他又指因施匡翹確診前曾到過新城受訪，公司已安排所有員工分批接受檢測，他剛交回樣本等待化驗結果，他笑言：「我剛向太太說今晚我做廳長，太太反問現在才隔離？我只能說隔得幾多得幾多！」
范振鋒檢測呈陰性
上星期一曾與程凱欣一起做節目的范振鋒，昨日接受電話訪問時表示，他因工作上經常接觸很多人，並與岳母同住，上周二自行接受檢測結果呈陰性，其後新城安排全體員工接受檢測，范振鋒昨早交回樣本，正等待結果。范振鋒為了安心，上周六又自行接受檢測，翌日得知結果呈陰性才安心一點。范振鋒指太太李思欣早前也和他一起接受檢測，但沒要求夫妻分開隔離。問到疫情可有影響工作？范振鋒直言，自己的娛樂公司要為電影工作開會，上周只要求同事回公司兩天，之後安排在家工作，本周開始所有員工不用上班，工作會議也取消。至於電台工作，昨晚的節目因為電台大消毒要取消，周六、周日的節目將安排在家用電話直播或錄音方式進行。
另外，無線日前安排96名職藝員接受測試結果全屬陰性，昨日發通告宣佈，今日起有限度恢復駐台記者進入電視城採訪，但只限在舉行記者會及宣傳活動期間「入城」，並要由職員帶領往活動地點，不能在其他範圍走動，完成採訪後會有專車載離。