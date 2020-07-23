﻿月初打招呼合照先後染疫 施匡翹祝新城高層早日康復

施匡翹、麥德羅與女友Apple姐（劉麗萍）、劉少君先後確診感染新冠肺炎，曾在本月8日於公開活動中與施匡翹打招呼及合照的新城知訊台執行總監程凱欣，昨日亦被證實確診，藝人紛表關注！施匡翹聞訊後透過傳媒，向程凱欣表示慰問及祝她早日康復。麥德羅等亦再度向傳媒透露病情，前日看來情況較佳的劉少君，昨日就變得氣若游絲。



新城知訊台執行總監程凱欣昨日被證實確診新冠肺炎，她在月初曾跟早前確診的施匡翹在公開活動中合照，並曾訪問施匡翹師弟、已被安排入住隔離營的謝高晉，當時眾人均沒戴口罩。對於程凱欣確診，施匡翹、Apple姐及謝高晉昨日均予以慰問，並祝她早日康復。而施匡翹近期沒接受程凱欣訪問，只於謝高晉本月8日的直播音樂會上，曾跟程合照及打招呼。曾接受程訪問的謝高晉，病毒檢測結果為陰性。



劉少君發冷頭暈作嘔



留院中的施匡翹昨指，自己第二次檢測報告跟之前差不多；Apple姐情況無轉差，因醫院病牀不足，昨轉往三人病房，同房有人咳故她要長戴口罩。指知情況較差的麥德羅昨日已退燒，被懷疑是「播毒」源頭的他對受接觸感染的朋友深感抱歉，並希望大家早日康復。劉少君前日拍片講述病情看來較精神，昨日就顯得氣若游絲，雙眼無神兼一面倦容，他表示加重藥的副作用，自言睡得不好、全身發冷、頭暈作嘔、沒胃口，醫生說這情形屬正常，過程要4日，他有信心擊退病魔，「辛苦是必須的過程。」



啤梨擔心：一家大細嘛！



新城節目主持葉文輝（啤梨）以往每日緊接程凱欣時段在同一直播室開咪，上星期中至尾，兩人仍有交接主持節目。啤梨昨稱，本周一起已改為打電話入直播室進行節目，原定明天早上10時回公司做節目，新城昨晚大消毒，他只好等公司通知詳情。啤梨坦言：「多少總有擔心，一家大細嘛！大家同事認識那麼久，要中也沒辦法，只能做足預防措施。」他又指因施匡翹確診前曾到過新城受訪，公司已安排所有員工分批接受檢測，他剛交回樣本等待化驗結果，他笑言：「我剛向太太說今晚我做廳長，太太反問現在才隔離？我只能說隔得幾多得幾多！」



范振鋒檢測呈陰性



上星期一曾與程凱欣一起做節目的范振鋒，昨日接受電話訪問時表示，他因工作上經常接觸很多人，並與岳母同住，上周二自行接受檢測結果呈陰性，其後新城安排全體員工接受檢測，范振鋒昨早交回樣本，正等待結果。范振鋒為了安心，上周六又自行接受檢測，翌日得知結果呈陰性才安心一點。范振鋒指太太李思欣早前也和他一起接受檢測，但沒要求夫妻分開隔離。問到疫情可有影響工作？范振鋒直言，自己的娛樂公司要為電影工作開會，上周只要求同事回公司兩天，之後安排在家工作，本周開始所有員工不用上班，工作會議也取消。至於電台工作，昨晚的節目因為電台大消毒要取消，周六、周日的節目將安排在家用電話直播或錄音方式進行。



另外，無線日前安排96名職藝員接受測試結果全屬陰性，昨日發通告宣佈，今日起有限度恢復駐台記者進入電視城採訪，但只限在舉行記者會及宣傳活動期間「入城」，並要由職員帶領往活動地點，不能在其他範圍走動，完成採訪後會有專車載離。



