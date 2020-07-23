  • 2020年7月23日 星期四
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎DSE放榜狀元新城電台警總

日報新聞 > 娛樂

﻿「開電視」減大肚李麗珊工作量

2020-07-23 列印
■李麗珊在社交網分享孕照。
■李麗珊年初為HiFi舉辦搞簽名會。
Previous Next

　　本港疫情嚴峻，加上有藝人確診，三大電台暫停記者進入採訪，TVB亦全廠消毒。ViuTV方面表示，因應疫情，除直播節目外，錄影及外景節目均減至最少，並已採取必須預防措施，包括量度體溫、定時清潔，以確保職藝員拍攝期間安全。

　　「香港開電視」方面昨日表示，所有錄影及外景工作均減至最少，必要進行的拍攝工作需於室內進行，並加強清潔及消毒，參與工作人員必須佩戴口罩及保持適當距離，發言人指現時懷孕中的藝員李麗珊，參與之節目拍攝將減至最低，如必須由她參與，盡可能安排一對一訪談，以減少孕婦接觸人數，李麗珊亦在社交網留言「無乜事都唔好出街、留家抗疫」。

圖：網上及資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd