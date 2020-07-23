﻿呼籲小心防疫 薛家燕：呢個病毒真犀利

新城電台高層程凱欣昨日傳出確診的消息，為新城主持《開心大派對》的薛家燕昨日坦言擔心，並希望大家平安無事，「我近日好乖無四圍去，因為上星期染病女歌手（施匡翹）去過電台同無線，我已做過測試，但程序有錯，今日再做一次。呢個病毒真係犀利，大家要小心。」家燕姐指直播室有定期消毒，她亦做足防疫措施，用咪套及消毒噴霧等。



施匡翹的師弟謝高晉屬緊密接觸者，謝在本月17日曾到新城錄音，黎耀祥一連兩日與施及謝在同一個地方工作；祥仔本月16日返電視城宣傳新劇，當日施也在電視城錄影節目，均有在化妝間及一廠附近出入，祥仔稱當日在電視城見不到施，沒任何接觸，自己有戴口罩，故不太擔心。祥仔得知新城有員工「中招」後，他淡定道：「命大，冇事！我沒病徵，新城好大，而且不是直接接觸過。」問他會否做檢測？他表示暫時沒打算，最近好多人做檢測，不想加重醫院負擔。圖：資料圖片