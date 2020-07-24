父親過世後重新做人 ﻿40歲AmandaS.﻿﻿雪定卵隨時生﻿

40歲混血名模Amanda S.近日「復出」動作多多，除了為香港開電視旅遊節目《神奇旅俠》擔任主持外，更於中環開設Pop-Up餅店。凡事親力親為的她坦言過去乜都想控制，搞到自己好易唔開心和緊張，但經歷父親離世、甜品舖結業及感情失意後，終於學識享受當下，最近仲覓得新歡，她說：「o依家做女人好幸福，我哋有得選擇，想生就生，唔生就唔生。」所以已雪卵的Amanda冇有怕，現時盼接更多幕前Job！



撰文：黎寶倫 攝影：譚壹致



服裝：Joyce 場地：香港灣仔帝盛酒店



兩年多前因父親癌症復發，Amanda S.決定減產陪對方走完人生最後一段路，待爸爸去世後，她便跟媽咪、姑姑去旅行散心；直至去年，Amanda整頓好心情才重投幕前工作，她直言現在處事輕鬆得多，「o依家我學識多啲欣賞，享受當下，聽日事聽日諗。」



講新歡好怕醜



2014年，Amanda與意籍老公Christian Cappelli宣佈離婚，後來遇上富貴男友Sam，但早前已分手並剛剛開始新戀情，「今年真係好多新開始，節目、運動、餅舖及愛情，非常開心！」Amanda春風滿面地說。問新歡是香港人定外國人？她怕醜笑道：「暫時唔想講，畀多少少時間我，總之it’s going well。」至於會否不敢再婚？Amanda從容地說：「I don’t know. 但我結婚一定係想生小朋友，如果唔生就唔需要（結婚）。」提到現在年紀唔輕，她笑謂：「o依家50歲都可以生Baby，可以Freeze it！（雪卵？）做咗啦！我唔需要擔心，我想幾時生BB都得。」因此，Amanda會繼續做好幕前工作，最想主持Lifestyle節目，希望觀眾喜歡她於《神奇旅俠》的演出。



