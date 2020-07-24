拍《殺手》傷痕纍纍 ﻿龔嘉欣﻿﻿唔諗結婚向視后進發﻿

龔嘉欣喺新劇《殺手》中飾演癲喪嘅Dark Angel，同黎耀祥打戲連場，拳拳到肉，表現獲讚，打到傷痕纍纍的嘉欣，至今右手指尾仍然留有後遺症，因為韌帶曾撕裂而搞到變形。嘉欣強調從來冇埋怨：「我係一個捱得苦嘅女仔，OK啦，都係值得嘅，因為要盡力做好件事。」



採訪：方騫平 化妝：Henry Li 髮型：Sue Cheung 服裝：kate spade 飾物：Atelier Swarovski 鞋：Rene Caovilla



龔嘉欣為拍新劇《殺手》犧牲好大，頭髮要剷青，又要性感Look喪打，更要被黎耀祥摸胸，好彩劇集出街後反應好好，都算冇白費心機：「朋友以為我打得好流，睇完就勁讚，話冇諗過我做到替身同武指嘅效果，鏡頭前播嗰幾分鐘動作鏡頭，其實拍咗成日，每日同祥哥（黎耀祥）開工前都會歎一口氣，唔知今日點算好！」歎完氣之後呢？嘉欣笑言，「歎完氣咪硬住頭皮埋位囉，不過出嚟有咁好效果都係值嘅，就算留有少少傷疤，我都唔係好在意。如果下次開Part2再做打女，我一定拉埋祥哥落水，哈！佢係我戲內戲外嘅好拍檔嘛！」



玩人哋個B一樣開心



除咗打鬥要求嚴格外，龔嘉欣試過做唔到一個表情而眼濕濕：「我要澄清，監製陳維冠冇鬧過我，相反好鼓勵我哋，只係我忟自己啫！」戲中Dark Angel好重感情，會為所愛而爭取，現實中的嘉欣坦言感情隨緣，唔會諗太多嘢：「幾時結婚生仔控制唔到，但喺事業上，可以好清晰咁定下目標，o依家我30歲，希望可以再探索多啲嘢，當然，4年前拎過女配，下個目標係視后。o依家未係時候結婚生B，惟有做住保母先，玩吓人哋個B一樣好開心。」



