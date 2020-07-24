東出昌大聲震震 ﻿長澤忍淚﻿﻿悼三浦春馬﻿

有份參演昨於日本開畫新片《信用欺詐師JP：公主篇》的三浦春馬，日前自殺身亡，該片主角長澤正美和東出昌大昨晨在直播電視節目中悼念三浦。圖：網上圖片



長澤正美和東出昌大連日為《信用欺詐師JP：公主篇》造勢，除了接受富士電視台早晨直播節目訪問，其後亦有出席造勢活動。



長澤和東出談到該系列拍檔三浦時，難掩哀傷，長澤眼帶淚光稱仍難以接受三浦的死訊，大讚三浦在片中表現出色，希望觀眾能用心欣賞他的演出。三浦被指今年初，因留言被指暗撐爆出背妻偷食醜聞的東出，致三浦受網上欺凌，疑不堪壓力輕生。東出提到三浦時一度低頭不能言語，數秒鐘後聲震震稱：「我仍未能接受……雖然是他的選擇，但我們不努力的話就對不起他。」



