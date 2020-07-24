準港姐晒身材 暗墊難防 梁懿婷低胸導彈 激鬥逼爆廖慧儀

無線電視城日前為防疫封「城」後，昨日安排傳媒入「城」採訪《2020香港小姐競選》16位候選佳麗，近日本港新冠肺炎疫情再度升溫，為減低感染風險，無線亦加強防疫程序和措施。眾佳麗穿貼身上衣及牛仔褲登場，玲瓏浮凸身材無所遁形！梁懿婷的低胸「導彈」更是呼之欲出勁搶鏡！



16位應屆候選港姐昨日在電視城，穿上貼身上衣及牛仔褲晤傳媒，廖慧儀、何孟珊及郭柏妍被視為獲獎大熱門。郭柏妍謙稱仍有不足，「口才未夠好，亦覺得自己肚腩有啲肥。」談到眾佳麗不乏豐滿一族，她笑說：「個個有唔同特色，自己勝在勻稱。（加上肚腩有啲肥）係，哈哈！」何孟珊昨日明顯面露疲態兼浮腫，她坦言因心情緊張而失眠。



廖慧儀：件衫有啲緊



貼身上衣令部份上圍豐滿佳麗，如梁懿婷、廖慧儀及陳楨怡等頓成傳媒焦點。有網民就指就算是貼身剪栽，亦難保會暗中在胸前加墊升Cup。廖慧儀的豐滿身材，就令侯嘉欣坦言感到羨慕！身為瑜伽教練的廖直言不會吝嗇分享修身秘訣，但瑜伽中心因疫情關閉，未能指導其他佳麗做瑜伽修身。提到服裝凸顯豐滿身材，廖笑言：「件衫係有啲緊，可能大會專登啩？」而談到低胸裝視覺效果最震撼，梁懿婷就未敢認同，認為其他佳麗身材同樣出眾，自己只不過是微胖，「之後會進行地獄式減肥，目標係瘦12磅。」



陳楨怡則透露有做運動及健身習慣，不覺得自己身形高挑特別有優勢。談到男友為戴祖兒的前度，陳楨怡說：「呢個係佢嘅過去。（有報道指你鍾意夜蒲！）呢個唔係事實，大學時期有參與活動。」因疫情關係，佳麗晤傳媒約只有20分鐘，亦刪減自我介紹環節。



三位海外佳麗未登場



因應本港疫情再趨嚴峻，無線昨安排傳媒由工作人員帶領進入電視城，入錄影廠前更要通過大型「智能測溫消毒通道」，廠內傳媒攝影區有大型透明板分隔。佳麗接受訪問時，亦有大型透明膠板分隔記者及佳麗，以防萬一。曾任職護士的何孟珊認為防疫措施做得相當不錯，透明膠板可有效阻隔飛沫。



無線高層余詠珊表示，防疫措施有增無減，會繼續購入不同防疫設施。問到今屆港姐競選賽制，余詠珊稱仍有變動空間，眾佳麗於翡翠台有兩個節目。今屆口號為「疫市筍工」，鄭裕玲及汪明荃等將為佳麗們進行面試，更會舉行常識問答比賽，讓佳麗展示智慧。問到是否有海外佳麗參賽？余詠珊說：「最多三個，有兩個正在隔離，有一個等緊批文。（會有初賽？）係會有淘汰，決賽前不少於十個。」