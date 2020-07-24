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劉嘉玲做善事鼓勵追夢

2020-07-24 列印
■嘉玲盼幫助更多小朋友實現願望。
■嘉玲為善舉精心設計作品。
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  劉嘉玲最近為一個慈善拍賣活動，設計獨一無二「Snow Angel Mickey」作品，並於本月26日至8月7日開放予公眾競投，所得捐款將會撥捐「願望成真基金」，讓更多小孩子得到實現願望、改變一生的機會！嘉玲很開心能參與創作，「我的作品命名為"Love me, Love me not"（愛我不愛），鼓勵大家把握機會，並勇敢去愛及追隨夢想。」其他參與活動的國際藝術家及名人，包括王菲的女兒竇靖童及國際著名藝術家Philip Colbert等等。
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