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開食店跟足防疫政策 鼎爺：人哋想你好啫

2020-07-24 列印
■鼎爺稱疫情下生意尚可。
■鼎爺和李泳豪齊出席新張活動。
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  李家鼎與友人投資的食肆昨日逆市開幕，他稱由一月份三度延期至今，開分店皆因拍檔對他有信心。談到政府為防疫實施「限聚令」兼六時後禁止堂食，鼎爺坦言會做外賣，跟足政府指引，又加設網購服務，湯包及小菜都可以送上門，他說：「湯包可存放兩年，我百分百保證，食物質素同現場食一樣，我哋研究整湯包用了好多錢，可以媲美太空食物。」

  問到旗下食肆生意如何？鼎爺直言多謝上天，疫情下的生意也可以。鼎爺的兒子李泳豪負責食肆網上宣傳，他表示應客人要求，5月開設茶巿，生意尚可。至於可會擔心政府再加緊食肆防疫措施，鼎爺說：「認命囉！人哋想你好啫！我哋會跟足政府要求，仲要加倍。」
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