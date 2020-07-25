余毓興指違反合約 張栢芝遭入稟 索償1276萬

謝霆鋒前妻、現年40歲的張栢芝近年主力在內地發展，自幼子Marcus出世後，不時在社交網分享親子樂相片和短片，看似生活優遊，昨日就爆出被余毓興入稟興訟指她違約，要求賠償1276萬元損失；而霆鋒女友王菲早前就被傳媒攝得，與14歲幼女李嫣在內地齊到髮型屋恤髮，期間兩母女舉杯暢飲言談甚歡，未成年的李嫣看來舉杯熟練，惹來網民議論紛紛。



現年40歲的張栢芝被指2011年與經理人余毓興簽訂合約並收取共4200萬元片酬後，沒有依從條款出演至少兩部電影，經理人本周四入稟高等法院，要求法院下令張栢芝賠償公司損失合共1276萬元。



兩名原告人包括AEG新亞洲娛樂集團以及集團總裁余毓興。根據入稟狀，余毓興與張栢芝於2011年7月簽訂一份名為《全球獨家經理人合約》，並出任張栢芝的經理人8年，合約訂明張栢芝接收公司4000萬元片酬後須出演四部指定電影。兩人翌年再簽下另一份《張栢芝兩部電影片約合約》，內容指張栢芝同意額外再拍兩部電影，並收取276萬元作首階段片酬。惟張栢芝沒有履行合約條款，沒有完成至少兩部指定電影的拍攝工作，導致經理人及公司蒙受損失。



14歲李嫣陪王菲飲酒惹議



另外，謝霆鋒的女友、樂壇天后王菲，日前被攝得帶同14歲幼女李嫣，疫情下到內地髮型屋恤髮扮靚，期間兩母女有講有笑，由於恤髮需時良久，王菲不時打呵欠，李嫣則在旁邊撳電話等媽咪。王菲期間拿起酒杯小酌，李嫣亦有樣學樣，拎起紅酒杯一飲而盡，看來酒量非淺，有關報道引起網民非議。兩母女最後離開時，有年輕男士貼身陪行，未知是否感到王菲有醉意，其中一位男士輕扶王菲過馬路，李嫣亦讓同一位男士搭着膊頭同行。



有網民指李嫣仍在發育階段，飲酒對身體健康無益，更有網民指出李嫣拿酒杯的手勢看來甚純熟，明顯並非第一次飲酒，又指她實在太早熟。李嫣原本身在瑞士留學，但因為疫情關係回國避疫。李嫣近年愛在網上分享生活點滴，身為天后媽咪及星級爹哋李亞鵬掌上明珠的她，一舉一動廣受網民關注。



案件編號：高院民事 1227/2020



