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《壯志2》轉戰明年7月 《花木蘭》上映無期

2020-07-25 列印
■靚佬湯主演的《壯志凌雲︰獨行俠》要延期上映。
■《花木蘭》由劉亦菲主演。
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　　新冠肺炎疫情再度肆虐全球，多地爆發新一波感染浪潮，再次打亂各行業復工計劃，不少大製作電影的上映檔期亦因應延後，甚至是一改再改！

　　華納影片日前宣佈名導Christopher Nolan的囑目新作《天能》（TENET）第三度改檔期，由今年8月變成未有映期。迪士尼真人版電影、劉亦菲主演的《花木蘭》昨日亦宣佈撤檔，也變成上映無期，同時公佈《阿凡達》第二至五集、《星球大戰》新三部曲，會較原定開畫日期推遲一年。《阿凡達2》改於2022年12月上映，由《雷神奇俠3︰諸神黃昏》導演Taika Waititi執導的《星戰》三部曲，首集將於2023年12月面世。另外，湯告魯斯主演的《壯志凌雲︰獨行俠》（《壯志2》）和《無聲絕境2》要延至明年上映，《壯志2》的映期為明年7月。
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