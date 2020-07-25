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64歲米路吉遜感染新冠 瑞德西韋治療一周出院

2020-07-25 列印
■麥德羅在網上瘋傳的短片中載歌載舞。
■米路吉遜已康復出院。
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　　現年64歲的著名美國動作片男星、曾榮膺奧斯卡最佳導演的米路吉遜，昨日被爆曾感染新冠肺炎！據發言人透露︰「米路於4月對新冠病毒呈陽性反應，並留院一星期。」報道指米路之前連續幾次檢測，結果均是陰性，最後才驗出有病毒抗體，他在洛杉磯醫院接受對有效抑制「沙士」及中東呼吸道疾病的藥物「瑞德西韋」療程，一周後出院。本月12日，已康復的米路被拍到與女友Rosalind Ross在加州戴上口罩行街，但米路卻露出鼻子。

　　本港藝人方面，上周確診的麥德羅，被疑為「播毒」源頭。昨於網上瘋傳一段麥德羅在台上演唱《尖沙嘴Susie》，期間有女士近距離伴舞的短片，又指他涉在確診前載歌載舞演出大叫「開心就無病」。留醫中的麥德羅昨日稱，大半年無演唱工作，「呢條片誣衊我，大家係咪想我死……呢條片係好耐以前，耐到都唔記得咗係幾時。已有大半年冇唱歌搵錢啦！再加上之前社會運動，呢條片起碼一年多前！」
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