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Aka拆線擔心嘴唇留疤

2020-07-25 列印
■Aka分享戴上口罩的新相，呼籲大家亦要齊心防疫！
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　　Super Girls隊長趙慧珊（Aka）日前到流浪狗場送暖，意外遭狗狗咬爆嘴唇入院縫9針。Aka昨日透露，前日到醫院拆線，「受傷後當然擔心會有疤痕，不過聽到醫生同護士講我嘅進度幾好，自己都冇咁擔心，現在拆線兩日就開始搽『去疤膏』，亦會勤力搽多啲。」最初傷口仍痛，感恩傷口瘉合進度比想像中快，她說︰「整傷頭兩日唔敢刷牙，只係用漱口水，現在用開水刷牙。」Aka受傷後要戒口及用飲管飲粥水，近日母親則把菜和瘦肉切碎為她炮製稀飯，她笑言康復後要「報復式食嘢」，並打算休息多幾日便重新投入工作！
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