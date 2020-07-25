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On仔拍片教「洗錢」後果自負

2020-07-25 列印
■On仔的片中，可見水洗硬幣及紙幣。
■On仔籲網民注重防疫。
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  組合C AllStar成員陳健安（On仔）曾是註冊護士，疫情出現後已在社交網站分享不少防疫心得，他昨日更上載片段，教網民用水「洗錢防疫」。

  On仔在片中以清潔精及清水浸洗硬幣及紙幣，並在水中搓揉後，放在毛巾擦乾及風乾，最後更自拍大頭照，呼籲網民防疫要「盡做」，On仔留言道：「煩過你阿媽防疫提醒3.0，族長教你洗錢，港大公共衛生學院研究指，病毒可以存活喺錢上面兩日。建議可以用洗潔精或番梘水洗錢，或者用酒精抹都得。盡做。」當然，是On仔建議水洗紙幣，網民實行前要認真考慮，自己能否承受水洗紙幣的後果。圖：網上圖片
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