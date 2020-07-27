拍拖即逼葉佩雯學滑雪 ﻿Eric Kwok﻿﻿爆老婆痛到喊唔敢講﻿

Eric Kwok（郭偉亮）最近推出以有型為主題新歌《Ripboy》，而他覺得世上最有型的事莫過於滑雪，MV更專登飛北海道多次拍他滑雪。這是他加入陳奕迅旗下公司後第一首歌，好多謝老闆支持他做自己鍾意的音樂。Eric謂8歲便迷上滑雪，跟葉佩雯拍拖初期更逼對方去學，搞到女方狂跌親痛到喊都唔敢出聲，幸好現在兩人都愛上這運動，今次MV老婆還親自操刀幫手拍。採訪：杜淑霞



髮型：Adrian Tong@private i concept store、化妝：Annie G. Chan、服裝：Sacai



新歌無論作曲、填詞、編曲和監製Eric都全程參與，就連MV他都親自執導，雖然要兼顧的事好多，但他坦承樂在其中，「鍾意做嘅嘢，真係唔覺得辛苦，反而好享受自己一手一腳去做，好彩填詞方面有林若寧一齊構思，編曲方面就搵咗張子堅幫手。」



講到MV，Eric更加大陣仗搵來老婆親自操刀幫手拍攝，「雖然老闆支持，都要慳錢㗎！所以除咗搵當地識得滑雪嘅朋友幫手，幫我拍攝難度高滑雪嘅動作之外，事前我借咗Kevin仔隻航拍機，仲特訓埋Grace（葉佩雯）控制航拍機幫手拍。」而MV中更加挑戰自己，去番幾年前跌斷手臂的位置拍攝，Eric憶述：「重回舊地見到那條曾經令我斷手嗰條鐵，好像見到一隻大怪獸，我不停同自己講要征服佢。最後不斷嘗試，最終將成功嘅畫面收錄喺MV，對我嚟講係好有紀念價值！」



提起滑雪就興奮的Eric，更自爆如何逼老婆也愛上這運動，「我每年都會抽時間去滑雪，所以初初同Grace拍拖，我講明要同我一齊就要識滑雪，由於係熱戀期，佢好努力咁學，後尾我先知當時佢不停跌親，痛到喊都唔敢出聲，好在後尾佢都學識咗，亦都咁鍾意，其實我都影響咗好多身邊朋友迷上呢個運動，大家一齊玩真係特別開心。」另外，Eric話因疫情好多工作都停了，好彩他平日都宅，同埋做音樂都愛留在家，所以影響不算太大。



