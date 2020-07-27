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﻿myTV SUPER Ani-One 4周年 日本強檔動漫特急上架

2020-07-27 列印
《GIBIATE獵魔武士》 逢星期三上架 由日本大師級製作，動漫角色是《最終幻想Final Fantasy》設計師天野喜孝負責，而怪物設計方面則由繪製漫畫版生化危機的設計師芹澤直樹執筆。劇情講述2030年有一種病毒在全世界蔓延，病毒感染者會變成怪物，一對武士同忍者從江戶時代穿越未來，對付怪物同災難、生死攸關的冒險正式展開！現在正在抗疫的你會唔會多一分感覺！
SUGIZO操刀 《GIBIATE獵魔武士》片頭曲《GIBIATE》及片尾曲《ENDLESS~時超~》由知名樂手SUGIZO（X Japan 及 Luna Sea 結他手）作曲及編曲。
《文豪與鍊金術師~審判的齒輪~》 逢星期六上架 動漫取材自日本文壇，包括正史以外的文豪趣聞軼事，相比同類型作品更貼近史實，如果對日本文學有認識，必會發掘到劇中令人會心微笑的小細節！故事講述文學世界將毀於一旦急需拯救者，而鍊金術師召喚「太宰治」、「芥川龍之介」、「宮沢賢治」等眾多位世界知名文豪一同迎戰破壞力極強的「侵蝕者」，共同守護世界文學！
《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。完》 逢星期五上架 改編自「渡航」所撰寫的同名高人氣小說。故事講述宅男男主角比企谷八幡，性格孤僻沒前途亦沒夢想，在一次偶然的機會下，導師帶了他去「侍奉社」，竟然遇到了校花雪乃。一場奇妙邂逅兼愛情喜劇就此發生！未出pool的你要睇，有男、女朋友的你更加要睇！
《富豪刑警 Balance:UNLIMITED》 7月31日開始，逢星期五上架 改編自筒井康隆推理小說，播出頭兩集已錄得超強勁口碑。劇情有超級霸氣刑警神戶大助豪砸千金辦案，一位是神戶家少爺，另一位是熱血刑警，面對連人命都以價錢衡量的大助與重情重義的加藤春，當然是火星撞地球。不過面對各種事件謎團，他們竟然開始通力合作，進行一連串超越常識的大搜查！
人氣聲優 《富豪刑警 Balance:UNLIMITED》由人氣聲優王子宮野真守（圖）及大貫勇輔配音，識貨的你當然不能錯過。
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　　踏入Ani-One動漫專區四周年，myTV SUPER繼續為動漫迷搜羅多套日本強檔動畫，包括《GIBIATE獵魔武士》 、《富豪刑警 Balance︰UNLIMITED》、《文豪與鍊金術師~審判的齒輪~》及《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。完》。

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