  • 2020年7月27日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎醫院屠房何猷啟童黨

日報新聞 > 娛樂

張馨月晒廚藝被指孕味濃

2020-07-27 列印
■張馨月在網上晒下廚相，惹來有喜的傳言。
Previous Next

　　林峯去年宣佈與張馨月結婚後，早前更傳出二人已造人成功，而「峯嫂」已進駐半山豪宅養胎。張馨月在社交網站分享了下廚的相片，一向長髮靚靚示人的她已剪短了頭髮，兩截色的頭髮亦未曾補染，相中她身穿便服坐着下廚，巧妙地遮肚，見到她四肢仍纖瘦，但鼻腫且臉部帶點水腫顯出孕味，而一眾網友亦對懷孕傳聞各抒己見，表示「頭髮能忍住不染，就有這個可能了」、「五官變化最明顯」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd