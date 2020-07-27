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黎耀祥報喜檢測呈陰性

2020-07-27 列印
■黎耀祥與太太公開檢測報告，證實沒有受感染。
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　　黎耀祥曾間接與已確診新冠肺炎的歌手施匡翹、新城知訊台執行總監程凱欣在同一個地方工作，祥仔早前與太太齊齊做檢測求安心，昨日祥仔太太在社交網報平安，透露檢測結果是陰性。

　　而早前被麥德羅傳染新冠肺炎的劉少君，昨日已是入院第7日，情況已有改善，可以坐着拍片交代身體進展，他更透露：「就算病毒變成陰性，我們的肺部功能也要重新學習，需要物理治療師重新教我們如何呼吸，故仍有一段康復的時間。」

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