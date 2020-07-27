﻿齊嬌携女返上海探親 何猷啟開腔認離婚 望外界給予空間

賭王三房兒子何猷啟被拍得與嫩口新歡十指緊扣行街，他昨日終開腔承認與內地太太齊嬌於數個月前已辦理離婚手續，但親情不變，會繼續照顧及關愛兩個女兒。而齊嬌昨晨帶同兩女兒冒新冠肺炎疫情危險，飛回上海探媽咪，未知是否想暫避風頭？齊嬌亦否認「偷食」大隻仔，澄清二人只是朋友。



賭王何鴻燊三房兒子何猷啟與結婚兩年半的內地太太齊嬌育有兩女Tittania和Tylia，婚後一直表現恩愛，更經常在網上晒合照放閃。及至本月10日賭王出殯，猷啟與齊嬌及兩名女兒亦齊齊到場，看似如常的夫妻關係，原來早已離異，猷啟於翌日便被拍得跟年僅20歲的女學生Alice十指緊扣逛商場；齊嬌亦被拍得獲大隻猛男陪歎下午茶，「夫妻的世界」實行各自各精采！



勿打擾小朋友私生活



婚變傳聞甚囂塵上，猷啟昨日終回應本報公佈「分訊」，他表示：「因為近日家裏發生的事情比較多，不適合對外公佈我和齊嬌的事情，對此抱歉！我和齊嬌其實在幾個月前已經辦完離婚手續，我們雖然分開了，但仍然保持很好的親情，並將繼續為我倆的孩子付出關愛和責任。希望大家能給一點空間，不要打擾我們的私生活，尤其是對小朋友，希望大家諒解，謝謝。」



昨晨9時45分，齊嬌帶同兩名女兒及兩名工人離家，坐七人車由西半山寓所到達機場，問到她與猷啟的感情如何？齊嬌說：「我們之後會跟大家說！（記者會公佈？）到時會講。（現在去哪裏？）返上海探我媽咪，之前已計劃好了。（被拍到偷會猛男。）朋友，『細佬』嚟，其實他都很無辜。」再問到知否猷啟有女友？她即沉默不語。



送機全程零交流



眾人進入機場後，原來猷啟早已在機場等候，一見傳媒追訪即黑面，亦沒有回應另結新歡傳聞，反而齊嬌代為叮囑記者給予他們空間。其後，猷啟在齊嬌手上接過細女，以便她辦理登機手續，臨入閘前亦跟大女依依不捨講再見，以及與細女握手道別，反而全程與齊嬌零交流兼「離行離列」，最近距離就是幫忙齊嬌孭好細女上機。三母女入閘後，猷啟與兩名工人一起離開，問到會否安排記者會？他搖頭表示沒有，最後與工人搭的士返回港島寓所。



此外，雖然猷啟回應指他與齊嬌早於數個月前已簽紙離婚，但有網友發現齊嬌在520當日仍有公開二人的恩愛合照放閃，猷啟亦有Like，質疑離婚時間「無三不成幾」。而齊嬌於6日前上載與女兒敷面膜的照片後便沒有更新，猷啟則沒有Like此帖，不少網友亦留言鼓勵齊嬌要振作。