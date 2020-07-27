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﻿疑似猷啟新歡被火速起底

2020-07-27 列印
Alice（右）被指自細已十分反叛。
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　　傳是何猷啟新歡的Alice迅速被起底，雖然其社交網站已火速關閉，但仍被爆料指Alice自小叛逆，小六已試過離家出走，初中開始便做私影賺外快。

　　另外，有指Alice初中時期已一身名牌，住東涌公屋的她更有錢到外國留學，近年亦經常在社交網晒旅行靚相及名牌包包的照片，看來「財來自有方」。不過，Alice亦有一個小習慣，就是久不久會刪除社交帳戶及更改電話號碼，更曾將原名鍾思佳改成鍾雅婷，未知此舉的真正用意。
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