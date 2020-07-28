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《亂世佳人》最後女星離世　夏蕙蘭享年104歲

2020-07-28 列印
■山本寬齋不敵白血病，早前去世。
■夏蕙蘭離世，享年104歲。
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　　經典電影《亂世佳人》中最後存活的女演員夏蕙蘭，上周六在巴黎去世，享年104歲。被喻為荷李活黃金時代碩果僅存的老牌女星之一的夏蕙蘭，1916年生於東京，從影超過50年，先後憑《風流種子》及《千金小姐》兩奪金像影后，亦憑《亂世佳人》獲提名最佳女配角，可惜不敵片中另一女配角Hattie McDaniel。

　　另外，國際知名的日本時裝設計師山本寬齋於本月21日因急性骨髓性白血病去世，享年76歲。山本寬齋演員女兒山本未來透過社交網公開父親的死訊，她表示父親在家人陪伴下安詳離世。山本寬齋為已故傳奇歌手大衞寶兒設計「Ziggy Stardust Tour」的舞台服飾，完全符合大衞雌雄同體的形象，成了山本寬齋代表作之一。

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