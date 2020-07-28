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甄子丹一家四口慶生 Eason晒瘦身成果

2020-07-28 列印
■Eason雙手緊扣，笑到見牙唔見眼。
■甄子丹在疫情下，與家人一齊慶生。
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　　陳奕迅（Eason）昨日牛一，在凌晨生日一刻，他在網上貼出一張笑容燦爛，對着蛋糕許願的相片，並留言：「咦！好似好瘦咁喎。」身穿白色T裇的Eason，明顯較前瘦了不少，看來消腩成績理想。

　　同日生日的甄子丹在限聚令下不能大事慶祝57歲生日，太太汪詩詩在網上貼出一家四口慶生的照片，除了太太和子女送吻外，最搶鏡的當然是以甄子丹穿上古裝將軍服飾的蛋糕成為焦點。

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