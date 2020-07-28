  • 2020年7月28日 星期二
  • 33º
  • 57%
熱門： 禁堂食張建宗袁國勇新冠肺炎BNO

日報新聞 > 娛樂

啤梨重裝備返新城開咪

2020-07-28 列印
■啤梨做足保護措施開工。
Previous Next

　　新城DJ葉文輝（啤梨）自電台有人確診進行大消毒後，昨日首度返新城主持節目。啤梨戴了高防護口罩、帽子和手套，自爆原本想着雨褸，但太熱才作罷；並指再返電台其實並不太擔心，出街就要更加謹慎小心，壓力更大。他笑言現在返電台反而安心，因整個電台已進行了徹底消毒，周圍都聞到很乾淨和清新的空氣。啤梨透露自己檢測報告是陰性，但會再做多次。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd