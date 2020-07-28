﻿抗疫長肉上圍升半Cup 32E莊端兒 曾上古怪船P跳船走

新冠肺炎疫情第三波大爆發，32E莊韻澄（前名莊端兒）認有「抗疫疲勞」，運動量降低食量就增加，體重由51kg升到55kg，再加埋做咗豐胸代言人要接受按摩療程，32E「導彈胸」升咗半Cup，連着開嘅泳衣同內衣都迫爆。身懷巨乳的莊韻澄強調自己胸大但絕對唔係一個隨便嘅人，忍唔住自爆試過跟朋友去船P覺得唔對路，然後獨自跳船游咗15分鐘游返埋岸搭車走。







莊韻澄搵咗女教練指導做Gym，隨住健身室因疫情停業，練好嘅線條都打回原形，真激氣！惟有轉去沙灘暢泳，莊韻澄愈玩愈high，但拍攝當日（封灘前）就算唔係假期，沙灘都迫滿人。



嫌自己啲肉太鬆



莊韻澄高頭大馬，上圍由細到大都好豐滿，因為負重量大所以佢從來都唔鍾意跑步，她說：「抗疫運動以游水、瑜伽、行山為主，反而好少做gym，一來唔鍾意同男教練有身體接觸，二來發唔到力時，好自然會嗌出嚟，嗰啲聲（呻吟）唔係幾好意思嘛！直至搵到型格女教練咪試吓，教練嘅身形就係我嘅目標，我覺得女仔嘅完美體形就係要有人魚線同埋蜜桃臀，身材當然要有，但三圍比例要啱啱好，唔好身長腳短，肌肉要緊緻啲，我只有70分，嫌啲肉太鬆泡泡。」



低胸開Live吸客



疫情下莊韻澄的體重不停上上落落，減完好快又肥返，上圍更邁向F Cup：「被迫買過晒啲內衣褲同泳衣，其實太大都好煩惱，尤其男女反應兩極，有好多女仔唔like我，只有少部份會私訊問我保養心得，出街盡量遮住身材。試過着泳衣拍嘢期間，有大叔目不轉睛咁追住我個胸嚟望，搞到我都忍唔住笑咗出嚟。我承認，幕前騷胸係我賣點，因為疫情所有工作急煞停變咗零收入，只好轉型KOL，低胸開live吸吓廣告，我都係搵餐食啫，希望啲女仔唔好畀嬲嬲我啦！」



只可遠觀勿手多



莊韻澄強調自己有身材又有腦，投資有道，仲識煮餸好賢淑，「我以大佬誠哥(李嘉誠)做指標，手持嘅幾個物業喺4年前已全部放晒，個個盤都勁賺，o依家疫情唔明朗，仲關乎全球嘅事，喺未研製到疫苗前唔會趁低撈貨。另外，再三強調我唔係一個隨便嘅人，只可遠觀而不可褻玩，試過跟朋友去船P覺得唔對路，用垃圾膠袋索好財物，然後獨自跳船游咗15分鐘，游去最近嘅西貢鹹田灣坐車離開，其實當時我唔知對岸喺邊度，只係死都唔想蝕底必須要走，意外發現原來鹹田灣係隱世靚海灘。」



採訪：方騫平 攝影：張詠森