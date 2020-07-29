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新冠肺炎再襲日本娛圈 OOR結他手證實染疫

2020-07-29 列印
■OOR結他手Toru確診新冠肺炎，其餘成員列非密切接觸者。
■AKB舊將岩田華怜亦確診，取消下月的朗讀劇演出。
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　　日本近期新冠肺炎疫情再度嚴峻，演藝界有多人中招，繼日前橫濱流星確診之後，人氣搖滾樂隊ONE OK ROCK（OOR）的結他手Toru昨日亦確診，OOR透過官方網站發聲明，指Toru於前日早上開始發燒及感到發冷，接受檢測後證實呈陽性，現已入院治療，情況穩定。OOR主音Taka等其餘三名成員，並非為密切接觸者，目前健康情況良好。

　　除了Toru之外，AKB48前成員岩田華怜昨日亦確診新冠肺炎，其事務所稱，她於本月22日開始喉嚨痛，到25日發燒至37.6度，接受抗原檢測後呈陽性。

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