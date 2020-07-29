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名嘴Ellen清談節目捲歧視風波

2020-07-29 列印
■Ellen的節目組被指控對員工不合理。
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　　美國名嘴Ellen DeGeneres的清談節目《The Ellen DeGeneres Show》正被電視台作內部調查，事緣有一名現任及10名前員工爆料指受到歧視、恐嚇和不合理對待，包括有員工因出席喪禮請假或請病假而被解僱，節目製作團隊中有一種「恐懼的文化」存在，有前員工更指控節目監製Ed Glavin態度惡劣。事後Ed與其他兩名執行監製發聲明，指對有人遭遇不快經歷感到心碎和抱歉，承諾將來會做得更好。

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