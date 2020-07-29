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黎耀祥輸槍法 慘變龔嘉欣活靶

2020-07-29 列印
■黎耀祥與龔嘉欣比槍法前，先擺靚甫士。
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　　黎耀祥與龔嘉欣在劇集《殺手》中有不少埋身肉搏戲份，早前嘉欣向祥哥「挑機」，參與競技射擊運動大鬥槍法。兩人在三個回合比併眼界、速度及專注力，最後嘉欣後來居上勝出，祥哥接受大懲罰，被嘉欣當活靶任射唔嬲。

　　兩人在《殺手》中首次合作，嘉欣表示如果在退休前未跟祥哥合作過，絕對是遺憾。祥哥亦大讚嘉欣十分搏命，在拍攝過程中鮮有用替身，令他非常佩服。

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