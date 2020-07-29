拍警匪電影被網民「問候」 喬寶寶冒險返港 只求搵啖食

返蘇格蘭同家人團聚，享受5個半月退休生活的喬寶寶，兩周前低調返港隔離，原來佢接拍咗新戲《時代》。近日香港疫情持續嚴峻，連續多日錄得百幾宗確診個案，喬寶寶唔太擔心，因為要搵食冇辦法，但他承認今次返港都幾無奈，因為所拍電影帶有「顏色」，「無啦啦俾人私訊『問候』，坐地鐵出入，乘客見我係南亞裔人即刻彈開，怕我會帶病毒！」好彩TVB見他回港主動搵佢拍劇，寶寶話總算有額外花紅。採訪：方騫平



本周日，喬寶寶喺西貢蠔涌村村公所拍煞科外景戲，劇情講飾演警務處助理處長嘅寶寶指揮下屬部署任務，原先導演想加一場戲，安排39歲的黃榕為他急救包紮傷口，但因超時而取消。寶寶笑說：「我有老花，冇戴眼鏡睇唔清楚黃榕，聽講佢上圍數字幾吸引！」戲內黃榕要着住醫護急救制服被逼「封胸」，問黃榕怕唔怕疫情？她強調自己常做運動，免疫力較好。



我愛香港冇政見立場



今次冒險回港拍戲，寶寶強調完全為咗搵食：「喺疫情下仲有工開好難得，雖然收番8年前片酬，但老闆好有心，包埋機票同住宿，既然喺蘇格蘭無所事事，印度餐館只係做外賣唔使咁多人手，咪返嚟搵食囉。」據《香港中國通訊社》透露，電影講述新聞報道員與香港警察攜手合作，揭發一連串社會暴力行為與外部勢力干預有莫大關係。對於所接拍嘅電影被不少網民「高度關注」，寶寶坦言接拍前只知道是一部警匪片，「話有個警官角色需要一位外籍人士，至於內容及合作演員就唔太清楚，接咗之後就俾網民留言狂鬧，甚至爆粗『問候』，真係好無奈，我又唔係劉德華、周潤發，冇得揀角色，只係做返演員本份。」寶寶愈講愈灰，「我冇政見立場，每個香港人都係我朋友，我好愛香港，當日香港疫情第一波，我專程由印度運口罩返香港派畀弱勢社群。有時做人都幾艱難，正如當日拍《機動部隊2019》，都有舊同事不滿我拍戲唱衰紀律部隊。」



做好防疫拍戲唔使怕



喺疫情下拍戲，寶寶話會更加小心同注意個人衞生，「之前喺沙田隆亨邨入面嘅餐廳取景，因為條邨有多宗確診個案，劇組都嗱嗱聲轉場去大圍拍，呢方面導演安排得好好，大堆頭場面都盡量搵外景，咁樣有空間去保持距離。」寶寶又說九成香港人都有戴口罩，情況比外國好，只要豁免強制檢疫方面把關得好啲，控制情況應有改善。「不過，因為我係南亞裔人，戴住口罩坐港鐵都會被歧視，最初我唔知，以為坐錯咗去關愛座，點解左右兩邊都冇人嘅！」



另外，因為唔夠Job做，去年已離開TVB嘅喬寶寶獲邀再回巢，為一套合拍劇其中一個單元演出，突然變得有「市場」，寶寶笑說：「所有工作我都無任歡迎，但我答應陪細仔過生日，所以一定要9月前離港。」