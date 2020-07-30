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拍內地劇掌摑女主角 高海寧被讚打得好

2020-07-30 列印
■高海寧不介意新劇因疫情停工，而令煞科日期延後。
■高海寧、陳曉華等為新劇宣傳。
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　　高海寧、陳曉華等昨為新劇《迷網》宣傳，高海寧表示另一部劇《七公主》，因政府收緊防疫措施暫停外景一星期，這是公司為演員、工作人員及市民着想是好事，她不介意延遲一星期煞科。此外，她客串演出內地劇《三十而已》正熱播，其中掌摑女主角江疏影一幕，有網民讚她演得好，亦有網民指她不夠資格掌摑江疏影。她表示網民議論只是個別的說法，她沒有不開心。問到有沒有因此劇帶挈賺真銀？她稱拍攝時沒想過賺錢，劇集反應好已超出預期，希望有機會再拍。

　　另外，陳曉華首次在大螢幕看到自己有點尷尬，覺得有好多不足地方，演繹不夠自然及聲線太高音，她已開始讀報紙希望有改善。

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