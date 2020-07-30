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拍《戰毒》勁多激情戲 周秀娜Bosco錫到嘴腫

2020-07-30 列印
■周秀娜與Bosco的咀嘴戲好激烈。
■Bosco與周秀娜在劇中好多埋身親熱戲份。
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　　「黃Viu煲劇平台」熱播港製網劇《戰毒》，劇中黃宗澤（Bosco）與周秀娜、羅嘉良的三角關係錯綜複雜，Bosco與周秀娜連場親熱戲，比劇中槍戰、飛車更激烈，周秀娜笑言是入行以來咀得最激烈的一套劇，每次收工都拍到嘴唇紅腫，她大讚Bosco是好對手，首度合作已火花四濺、默契十足。

　　周秀娜憶述二人拍第一場戲已是親熱戲，都未熟悉對方已有「愛情動作」，所以第一次見面是有點尷尬，笑言由最初錫得尷尬，到最尾冇晒感覺，她讚Bosco顧及對手感受，未埋位時會預先告知她，令拍攝過程感到放心，非常專業。周秀娜在劇中亦跟前輩羅嘉良有一段情，她大讚羅嘉良幽默專業兼備。

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