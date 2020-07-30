﻿自認鬆懈令病情轉差 麥德羅急轉院 要「重新醫過」

麥德羅是娛樂圈首批確診新冠肺炎的藝人，原本經過12日留醫診治，出院有望，怎料病情突然轉差，昨日更要轉院「重新醫過」，他直認是「鬆懈」惹的禍！其同告確診的好友劉少君則出院有期，有機會下周回復自由。而自我隔離四天的鄧達智前晚終獲安排入院，經檢驗後肺部無花，但因鼻的菌較多，需用藥物治療。



麥德羅於本月17日入院治療新冠肺炎，經過12日留醫，原本病情好轉有望過幾天出院，豈料病情突變！昨午，麥德羅乘救護車由威爾斯親王醫院轉到上水北區醫院，他解釋原本檢測分數已回升至30分，醫生指只要能達到分數就有機會過幾天可出院，怎料突然降分。而原本肺部有花的情況已好轉，但現在又有咳，可能要再打多7支針重新醫治；麥德羅坦承自己因病情轉好而鬆懈，有時做運動和睡覺會忘記戴口罩。



羅德羅其後透過語音訊息表示：「今（昨）日轉了醫院，因有個老人家搬了入之前的病房，令分數又跌，故要求醫院轉院。轉院後現在普通隔離房，OK的，希望分數快些回升，因有時分數會偏差，但人就無乜太大變化。」



鄧達智入院通宵檢查



與麥德羅同告確診的好友劉少君身體開始好轉，有機會下周出院。劉少君繼透露鼻咽檢測報告由19點直升到32點、向正常陰性的35點邁進一步。



時裝設計師鄧達智於本月24日確診，苦等四日後，前晚10時終獲安排入院，並隨即在當晚做了連串檢測到凌晨二時半，鄧達智說：「前一晚入院即做了好多測試，包括抽血、照肺等，有好多嘢要量度，整個過程好攰，亦搞到好夜無得瞓，今早亦要繼續。好彩肺部X光照片檢查結果顯示沒有花，血和其他方面都比較正常，除了鼻的菌比較多，所以始終要用藥，如果菌不多就可以避開，但現在都要用藥。」而鄧達智入住醫院的二人病房，為己為人着想，他在醫院也戴着口罩。



鄭中基籲勿放踎街食飯相上網



另外，由昨日開始全港食肆全面禁止堂食，令不少外勤工作者要被逼在戶外用餐，情況狼狽，有不少人將打工仔的苦況放上網，鄭中基昨日在網上留言，指「並唔係每個人都可以有個空間靜靜地食飯。懇請大家喺街見到人食飯嘅話，就俾（畀）啲空間，唔好影相甚至Po上網。人人嘅尊嚴都應該受到尊重。」呼籲大家不要再將打工仔踎街食飯的相片放上網。