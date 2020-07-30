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﻿客串《愛·回家》做足防疫措施 米雪苗僑偉受訪隔膠板防播毒

2020-07-30 列印
■米雪與三哥對無線的防疫措施有信心。
■三哥與米雪客串演出《愛·回家》。
■三哥與米雪戴上口罩兼在膠板後接受訪問。
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        苗僑偉（三哥）和米雪以寵物健康食品代言人身份，客串演出處境劇《愛·回家之開心速遞》，昨日拍攝新鋪開張剪綵儀式。因疫情嚴峻，無線安排探班不但做足防疫措施，還實施人流控制，只安排攝影記者進入廠內，文字記者在廠外等他們拍完才進行訪問，而且訪問時更用膠板相隔保持距離。

三哥及米雪受訪時均表示拍處境劇好好玩，一班人日日開工似一家人。問他們之後會否再客串？三哥說暫時未知道，還表示《愛·回家》很多人收看，笑言是來叨光，未拍過《愛·回家》點紅呀！米雪則指台前幕後在防疫措施方面都好小心，未埋位大家也戴口罩。

至於《飛虎3壯志英雄》是否停工？三哥指之前開了一日工，因疫情反彈又停了一日，昨日再開廠，劇組好謹慎，現場消毒安全措施做得很好。米雪則說見到大家好自律及小心，目前她不用開工，勤做運動加強心肺功能。
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