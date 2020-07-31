讚陳豪事業家庭兩兼顧 ﻿李佳芯﻿﻿目標要做包租婆﻿

TVB熱播劇《殺手》收視報捷，最新跨平台收視有31.3點。劇中李佳芯（Ali）相當搶戲，完全發揮到師奶仔「Cash」的貪錢本色，演技獲讚。一度被指事業告急嘅Ali，落實於8月中拍新劇。對於近年事業高低起伏，她說：「眼前有乜路就行好嗰條路，呢個方式係最簡單，就算面對疫情所持態度都係一樣。」採訪：方騫平 化妝：Evelyn Ho 髮型：Ziv Lau @il Colpo 服裝：Claudie Pierlot Paris







劇中李佳芯情傾浪子「Zero」陳豪（Moses），戲裏戲外，Ali對陳豪都高度讚賞：「愈合作得耐，愈覺得佢好犀利，佢好似唔使瞓咁，就算收工幾夜都好，一早仍然會湊小朋友返學，仲會keep住食白烚嘢、做運動。」眼見Moses有個溫馨嘅家，跟陳炳銓感情穩定嘅Ali可有諗過變身陳師奶？她笑說：「我o依家最想做包租婆，等我喺呢兩年做吓功課先，至於結婚更加隨緣，當兩個人結成一體，一加一唔係等於二，只係減為一，最緊要係有呢個衝動，冇得逼迫對方，我又唔心急。」講到男方陪住她走過事業低潮，係咪會更加珍惜身邊人？Ali即笑說，「哈！我都有陪伴佢嘅時候，而且一向好珍惜身邊人，唔關高低潮事。」



見步行步最實際



Ali又大談對近年經歷嘅感受：「唔止係我，全世界人最大感受係疫情，天災人禍隨時會出現，所以以前定下嘅計劃，想做啲乜，搵幾多錢，攞乜獎，其實身外物唔重要，最後回歸返有冇健康身體，身邊有冇愛你嘅人及你愛嘅人，有冇時間陪伴對方。人去到某個階段，當你面對控制唔到嘅嘢，包括疫情、失業、健康等問題，人可以做嘅嘢唔多所以無力感好大，最簡單係眼前有乜路就行好嗰條路，呢個心態每個時候都用得着。現階段無論事業、健康及朋友都平衡得最好，反而最enjoy，最舒服。」



